الجيش الأردني أعلن احباط عملية تهريب مواد مخدرة من سوريا

أعلن الجيش الأردني، إحباط عملية تهريب مواد مخدرة عبر "طائرة مسيرة" قادمة من سوريا إلى أراضي المملكة.

وكشف في بيان أن"المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وأضاف الجيش أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز الطائرة المسيرة (درون) الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وبحسب البيان، "تم تطبيق قواعد الاشتباك، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأفاد بأن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".