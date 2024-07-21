الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية لأي خطوة على أرضنا لم يقبل بها شعبنا

أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الشعب الفلسطيني وقيادته الممثلة بـ"منظمة التحرير الفلسطينية" الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي صاحبة الحق الوحيد بتقرير مصير شعبنا وأرضنا".

وشدد على انه "لن تكون هناك شرعية لأي أحد على قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس، لا للاحتلال ولا لغيره، ولا شرعية لأي خطوة على الأرض الفلسطينية لم يقبل بها شعبنا وقيادته وليس أحد سواهم، وإن الأنباء المسربة التي تشير إلى أن واشنطن تناقش خططاً حول مستقبل قطاع غزة مع بعض الأطراف لن يكون لها أي شرعية، ولن يقبل بها الشعب الفلسطيني".

وأشار أبو ردينة إلى أن "الأولوية الآن هي وقف العدوان الإسرائيلي والمجازر التي يتعرّض لها شعبنا، وليس الحديث عن اليوم التالي للحرب فقط"، مؤكدا ان "وجود الاحتلال في قطاع غزة هو غير شرعي وغير قانوني، كما هو الحال في الضفة الغربية، ودولة فلسطين هي صاحبة الولاية على كامل الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، والاحتلال إلى زوال. والدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، حسب الشرعية الدولية، هي المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".