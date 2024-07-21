طبيب رئاسي سابق: الرصاصة التي أصابت أذن ترامب تركت جرحا بعرض سنتيمترين

أفاد الطبيب السابق لدونالد ترامب روني جاكسون أنّ الطلقة النارية التي أصابت المرشّح الجمهوري للرئاسة أثناء محاولة اغتياله الأسبوع الماضي تسبّبت بجرح بعرض سنتيمترين في أذنه التي بدأت تتماثل للشفاء.

وروى جاكسون الذي قال إنه سافر إلى نيوجيرسي لرؤية ترامب مساء يوم محاولة الاغتيال وهو يعالج أذنه من ذلك الحين "مرت الرصاصة، على بُعد أقلّ من ربع بوصة (نصف سنتيمتر) من رأسه، وأصابت الجزء العلوي من أذنه اليمنى".

وتابع "أدّى مسار الرصاصة إلى جرح بعرض سنتيمترين امتد إلى الجزء الغضروفي للأذن. كان هناك نزيف كبير في البداية، أعقبه تورم ملحوظ في الأذن العلوية بأكملها".

وأضاف في الإفادة التي نشرها ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" الخاصة به، أن التورم تقلص منذ ذلك الحين وبدأ الجرح "يلتئم بشكل صحيح".

وأوضح جاكسون أنه لا يزال هناك بعض النزيف الذي يتطلب وضع ضمادة، ولكن "بالنظر إلى الطبيعة الواسعة وغير الحادّة للجرح نفسه، لم تكن هناك حاجة إلى غرز".