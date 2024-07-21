البنتاغون: أوستن أكد مجددا التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن وزير الدفاع لويد أوستن بحث في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت الضربات الإسرائيلية في اليمن.

وكشف البنتاغون أن "الوزير أوستن أكد مجددا التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس".

وفي وقت سابق، أشار غالانت في تصريح له، الى ان النار المشتعلة في اليمن يمكن رؤيتها من جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسنفعل ذلك كلما تطلب الأمر.

ولفت غالانت الى انه إذا تجرأ الحوثيون على شن هجمات علينا فإننا سنقصفهم، واردف "الحوثيون هاجمونا أكثر من 200 مرة، والمرة الأخيرة أدى هجومهم إلى مقتل مواطن إسرائيلي".

وتابع "دم مواطنينا ليس هدرا وهذا ما يتم إدراكه في لبنان واليمن وكل مكان آخر".