الجيش الإسرائيلي: اعترضنا بمنظومة حيتس 3 الدفاعية الجوية صاروخ أرض - أرض أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل

اعلن الجيش الإسرائيلي، اننا "اعترضنا بمنظومة حيتس 3 الدفاعية الجوية صاروخ أرض - أرض أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل". واشار الى ان "الصاروخ لم يدخل أجواءنا وأطلقنا صفارات الإنذار خشية سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية".

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