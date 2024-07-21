حاصباني: لجنة متابعة المعارضة التقت ممثلين عن معظم الكتل النيابية وأمل وحزب الله لا يريدان الجلوس معنا

كشف عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب غسان حاصباني، وهو عضو لجنة المعارضة التي تتولى عرض "خريطة الطريق" على ممثلين عن الكتل النيابية أنه "في أول تواصل مع حركة أمل وحزب الله طلبا أن يتم تحديد موعد بعد انتهاء ذكرى عاشوراء، وقد تواصلنا معهما بعد ذلك على أساس أن نلتقي ممثلين عنهما خلال لقاء مشترك معهما، بعدها قررا أن يكون هناك لقاءان منفصلان، وكانا يحددان مواعيد ويعودان فيؤجلانها، وتم تحديد موعد مبدئي ثم تم التراجع عنه مؤخراً"، معتبراً أنه من الواضح أنهما لا يريدان الجلوس معنا".

وفي حديث لصحيفة "الشرق الاوسط" أشار حاصباني إلى أن "لجنة متابعة المعارضة التقت ممثلين عن كل الكتل النيابية، ولا يزال هناك عدد قليل من النواب المستقلين سنلتقيهم الأسبوع المقبل"، مؤكداً أن كل من التقوهم "كانوا إيجابيين ومؤيدين لطروحاتنا، وحتى اللجنة الدولية الخماسية رحبت بالخريطة وعدّت أنها تتماهى مع بيانها الأخير الذي ذكر التشاور لا الحوار".

ولفت حاصباني إلى أن المعارضة ستواصل مساعيها لانتخاب رئيس بالطرق الدستورية، "من دون خلق أعراف جديدة أو البناء على أعراف سابقة تهدد بتفكيك دستور الطائف، وهي أصلاً أعراف أدت لخراب البلد".