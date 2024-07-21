الأسهم الأمريكية تتباين في أسبوع جراء الخلل التقني العالمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد التراجع الذي شهدته أمس الجمعة، جراء الخلل التقني العالمي الذي أدى لزيادة حالة عدم اليقين في السوق المضطربة بالفعل.

وتكبدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت خسائر، الجمعة، فيما كان المؤشر داو جونز الأكثر انخفاضا.

سجل المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500 أسوأ أداء منذ أبريل، في حين حقق المؤشر داو جونز مكاسب، وذلك على أساس أسبوعي.

وهبط المؤشر “ستاندرد اند بورز 500” بواقع 39.59 نقطة أو بنسبة 0.71 بالمئة ليغلق عند 5505 نقاط، بينما خسر المؤشر “ناسداك” المجمع بواقع 144.28 نقطة أو بنسبة 0.81 بالمئة مسجلا 17726.94 نقطة، وتراجع المؤشر “داو جونز” الصناعي 377.49 نقطة أو 0.93 بالمئة إلى 40287.53 نقطة، في تداولات الجمعة.

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