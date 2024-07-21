قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

الخليج 365 - متابعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 5 فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين عند حاجز عسكري قرب قرية يبرود شرق رام الله، أثناء مرورهما بمركبتهما على الحاجز.

واعتقلت القوات شابا أثناء مروره على حاجز طيار بالقرب من مدخل مدينة قلقيلية، وآخر من مدينة طوباس، وثالثا من بلدة جبع جنوب جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقا شرق رام الله وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات، فيما ذكرت مصادر أمنية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد وسيرت آلياتها العسكرية فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

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