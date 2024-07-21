عشرات القتلى في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قتل 24 شخصاً على الأقل في غارات إسرائيلية أمس على قطاع غزة، وفق ما أفاد جهاز الدفاع المدني في القطاع، فيما اعتبرت الفصائل الفلسطينية أن هذه الضربات بمثابة «رد» إسرائيلي على قرار محكمة العدل الدولية.

وبحسب الدفاع المدني في قطاع غزة، قتل 24 شخصاً على الأقل في القصف الإسرائيلي، حيث أدت غارة على مخيم النصيرات فجر، أمس، إلى مقتل امرأتين وطفل، وفق ما أفاد مسؤول في مستشفى العودة، حيث أُنقذ جنين من بطن أمه التي قضت متأثرة بجروحها.

في الأثناء، يواصل المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط، جهوده للتوصل إلى سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، وتطبيق حل الدولتين الذي ترفضه حكومة إسرائيل.

وأكد سفين كوبمانز، أن معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العنيدة لقيام دولة فلسطينية لا تمنع مبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط من الاعتقاد بأن حل الدولتين لا يزال قابلاً للتحقيق.

وقال «إن الأولوية اليوم هي للسعي لوضع حد للمعاناة في غزة»، مع العمل على تجنب اندلاع حرب إقليمية ستشمل لبنان خصوصاً.

وأكد المبعوث الأوروبي أن بروكسل هي بالفعل إحدى العواصم التي تشهد، في الكواليس، نشاطاً بهدف الخروج من الأزمة، مشيراً إلى أن جميع دول التكتل متفقة على الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية.