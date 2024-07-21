الأمم المتحدة تدعو مجلسيْ «النواب» و«الدولة» الليبييْن لحل أزمة البلاد

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، بجهود جميع الأطراف التي تصب في تحقيق توافق ليبي يسهل عملية سياسية يقودها الليبيون وتفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية، مجددةً التأكيد على ضرورة أن تكون أي خطوات في هذا الإطار شاملة ومتضمنةً لمسار واضح نحو الانتخابات. جاء ذلك تعليقاً على اجتماع أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة يوم الـ18 من يوليو الجاري. وأكدت البعثة أنها ستواصل جهودها من أجل التوصل إلى الاتفاق السياسي الذي تحتاج إليه ليبيا لمعالجة جميع القضايا الخلافية. وتتخوف البعثة من إقدام مجلسي النواب والدولة على تشكيل حكومة جديدة تؤدي إلى تعقيد المشهد في ظل وجود حكومة معترف بها تحت قيادة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة أخرى موازية مكلفة من مجلس النواب وتتواجد في بنغازي.