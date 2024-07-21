موعد الإجازة الرسمية القادمة للقطاعين العام والخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن موعد الإجازة القادمة، حيث يرغب الكثير من المواطنين في ترتيب خططهم قبل حلول الإجازة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا حُدد من خلاله موعد الإجازة الرسمية القادمة.

وجاء نص القرار، كالتالي: يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

وبشأن القطاع الخاص، فقد أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن أن الخميس المقبل الموافق 25 يوليو، موعدًا لإجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، للعاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وبحسب "وزارة العمل"، يأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك؛ تحقيقًا للغاية الإجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

ويحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

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