شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تطلق مجددًا بالونات القمامة تجاه الجنوب والان نبدء بالتفاصيل

استفزازات متبادلة

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن كوريا الشمالية قامت مجددا بإطلاق بالونات يعتقد أنها تحمل نفايات باتجاه كوريا الجنوبية، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من واقعة إطلاق مماثلة.ونقلت يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، قولها إن عددا من البالونات حلقت عبر الحدود حول سول والإقليم الواقع حولها .ونصحت الهيئة المواطنين بعدم لمس هذه الأجسام، والإبلاغ عنها لسلطات الجيش أو الشرطة القريبة.تأتي تصرفات كوريا الشمالية في إطلاق بالونات، ردا على أنشطة مماثلة من قبل مجموعات كورية جنوبية، ترسل مرارا آلاف المنشورات ومواد دعائية أخرى، عبر الحدود، في صورة بالونات غاز ضخمة.وفي المنشورات، تنتقد المجموعات الكورية الجنوبية القيادة الاستبدادية للدولة المجاورة المنغلقة.وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أمس الأول الجمعة أنها ستواصل بث الدعاية بمكبرات الصوت وحذرت من اتخاذ "إجراءات أقوى"، مثل توسيعها إلى حملة بالحجم الكامل في حالة حدوث استفزازات إضافية.وتعترض كوريا الشمالية على حملات الدعاية بمكبرات الصوت، وكذلك المنشورات المضادة لبيونج يانج، خشية أن يشكل تدفق المعلومات القادمة من الخارج تهديدا لنظام كيم جونج أون.