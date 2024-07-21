شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ثانية ضد ترامب.. هل تخوض هيلاري كلينتون الانتخابات بدلاً من بايدن؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدو أن الأمور تتعقد داخل الحزب الديموقراطي، إذ إن البحث عن بديل للرئيس جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية بات أزمة آخذة في الكبر، ما دفع الديموقراطيين للبحث في الدفاتر القديمة ليعود اسم هيلاري كلينتون كمرشحة من جديد.

وفي مقال للمحلل، بابلو أوهانا، وهو مستشار سياسي مخضرم بالمملكة المتحدة، في صحيفة "ذا هيل"، قال إن الحجة الأقوى ضد استبدال الرئيس جو بايدن كمرشح ديمقراطي لانتخابات 2024 هي فكرة عدم وجود خليفة مناسب، لكنه رفض هذه الفكرة قائلًا: "هناك خليفة مناسب، وليس مجرد خليفة جيد، بل واحد من أكثر الأشخاص تأهيلًا على الإطلاق للترشح لهذا المنصب: هيلاري رودهام كلينتون".

وعن أسباب طرح ذكر في مقاله: :دعونا نوضح هذا الأمر أولاً إن كلينتون أصغر سناً من بايدن وترامب، ونظراً للضجة الحالية حول السن، فإن هذه ليست مجرد معلومة هامشية؛ فالطاقة والقدرة على التحمل أمرًا مهمًا".

سيرة ذاتية استثنائية



وأكد أن كلينتون هي البديل الجاهز، فهي تمتلك سيرة ذاتية لا مثيل لها وعمقًا لا مثيل له من الخبرة، مؤكدًا أنها أعادت تعريف الأدوار التي شغلتها باستمرار، من وزيرة الخارجية وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي إلى السيدة الأولى ومحامية صندوق الدفاع عن الأطفال.

وأشار "أوهانا" إلى أن خلفيتها الواسعة في الشؤون المحلية والدولية ليست مثيرة للإعجاب فحسب؛ ففي وقت أصبحت فيه السياسة العالمية متقلبة ومعقدة بشكل متزايد، فإن خبرتها لا تقدر بثمن.



التغيير قادم لا محالة



وفي حُجة أخرى، قال المحلل البريطاني، إن الانتخابات الأخيرة في الهند وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وفرنسا الضوء على التحدي العالمي الذي يواجهه كافة المسؤولين، إذ ثبت أن المطالبة الواسعة النطاق بالتغيير، لا يمكن التغلب عليها في كثير من الأحيان.

وتستطيع كلينتون أن تخوض حملتها الانتخابية على أساس سجلها الاستثنائي في الخدمة العامة والقيادة المثبتة، في حين تتجنب الوقوع في فخاخ شاغلي المناصب، وتجسد الاستقرار والتجديد وهي الاستراتيجية التي نجحت مؤخراً في المملكة المتحدة.

وختم "أوهانا" مقاله مؤكدًا أن الديمقراطيين لديهم مرشحة محنكة وذكية وقادرة على التكيف في صورة هيلاري كلينتون، وتستطيع أن تترشح على أساس برنامج قائم على الاستقرار والإصلاح والتقدم، مع مصداقية عمرها في الخدمة العامة.