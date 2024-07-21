استشهاد ١٦ فلسطينياً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ١٦ فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتكاب قوات الاحتلال مجزرة مروعة في مركز إيواء بمدينة خان يونس جنوب القطاع، مما أدى لاستشهاد عشرة نازحين على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، كما استشهد ستة فلسطينيين وجرح عدد آخر في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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