الحوثيين:  استهدفنا تل أبيب وقصفنا سفينة Pumba "بومبا" الامريكة

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن الحوثيين عن استهداف منطقة تل أبيب "أم الرشراش" المحتلة جنوبي فلسطين المحتلة، وقصف سفينة ( Pumba) الأمريكية في البحر الأحمر.



اعلن العميد يحي سريع قاسم متحدث الحوثيين في بيانا له: ان انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ الإسرائيليِّ على بلدِنا، نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ أهدافاً مهمةً في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ وحققتْ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

واضاف: فيما نفذتْ القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ سفينةَ (Pumba) الأمريكيةَ في البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشرٍ بفضلِ الله.

وأكد الحوثيين: القواتُ اليمنيةُ حقَّها الكاملَ في الدفاعِ عنِ اليمنِ العزيزِ ضدَّ العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ وكذلك ضدَّ العدوان الإسرائيليِّ وأنَّ هذا العدوانَ لن يثنيَ اليمنَ العظيمَ عن موقفهِ الثابتِ تجاهَ مظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ.

إنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بمنطقةِ العملياتِ البحريةِ المحددةِ سابقاً ضدَّ السفنِ الإسرائيليةِ والأمريكيةِ والبريطانيةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ أوِ التي تتعاملُ مع الكيانِ الإسرائيليِّ لن تتوقفَ إلا عندما يتوقفَ العدوانُ ويرفعُ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

وتؤكد القوات اليمنية أن الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا قادم لا محالة وسيكون كبيرا وعظيما بإذن الله.