شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو: حفظ الله أمن بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، والتي أكد فيها أنها مناسبة وطنية عزيزة علي قلوب المصريين جميعا.

وقال رئيس مجلس النواب في برقية التهنئة:" يمثل يوم الثالث والعشرين من يوليو من كل عام مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا جميعاً، يحتفل فيها الشعب المصري تخليدًا لذكرى ثورة يوليو المجيدة."

وتابع "جبالي" وبهذه المناسبة الوطنية الخالدة، يُشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني، وخالص الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، داعيا المولى – جلت قدرته- أن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها واستقرارها."

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة :"حفظ الله مصر، قيادةً وشعباً...وكل عام وسيادتكم بخير."