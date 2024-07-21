شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ مهنئا الرئيس السيسى بذكري 23 يوليو: وفقكم الله لاستكمال مسيرة الحرية والبناء والان مع تفاصيل الخبر

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، داعيا الله أن يحفظ الرئيس سندا لمصر وأن يوفقه لاستكمال مسيرة الحرية والبناء

وقال "عبد الرازق" في البرقية " فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحية تقدير وإعزاز لفخامتكم.. وبعد، أتقدم لفخامتكم باسمي واسم أعضاء المجلس بأصدق التهاني القلبية بمناسبة قرب حلول الذكرى الثانية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التي قادها الرئيس جمال عبد الناصر وأسفرت عن القضاء على الملكية وإقامة الجمهورية وتحرير أرض مصر من الاستعمار الأجنبي وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما مثل نموذجًا وإلهامًا للكثير من شعوب دول العالم.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، "بهذه المناسبة الغالية أدعو المولى عز وجل أن يحفظكم سنداً لمصر وأن يوفقكم لاستكمال مسيرة الحرية والبناء والتنمية ليتحقق على يديكم خير مصر ونهضتها، وأن يعيد هذه الذكرى المجيدة على سيادتكم بموفور الصحة، وعلى وطننا الغالي بالخير واليمن والبركات. وكل عام وفخامتكم بخير".