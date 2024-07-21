ليبرمان: الفشل الاستخباري ضد "حزب الله" ولبنان وسوريا أكبر بكثير مما كان أمام حماس

اعلن زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، أن "الفشل الاستخباري ضد حزب الله ولبنان وسوريا أكبر بكثير مما كان أمام حماس في 7 تشرين االاول".

واكد أن "الحوثيين ألحقوا بنا أضرارا اقتصادية هائلة، ويجب ألا نكتفي وعلينا تدمير ميناء الحديدة".