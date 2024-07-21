يحيى سريع: نفذنا عملية عسكرية استهدفت منطقة حيوية في أم الرشراش واستهدفنا سفينة أميركية بالبحر الأحمر

أعلن الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن "القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذتِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ أهدافاً مهمةً في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ وحققتْ أهدافَها بنجاحٍ".

وكشف أن "القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذتْ عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ سفينةَ (Pumba) الأميركيةَ في البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشرٍ".

واشار سريع الى ان "القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تؤكدُ حقَّها الكاملَ في الدفاعِ عنِ اليمنِ ضدَّ العدوانِ الأميركيِّ البريطانيِّ وكذلك ضدَّ العدوان الإسرائيليِّ وأنَّ هذا العدوانَ لن يثنيَ اليمنَ عن موقفهِ الثابتِ تجاهَ مظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ".

وشدد على إنَّ "عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بمنطقةِ العملياتِ البحريةِ المحددةِ سابقاً ضدَّ السفنِ الإسرائيليةِ والأميركيةِ والبريطانيةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ أوِ التي تتعاملُ مع الكيانِ الإسرائيليِّ لن تتوقفَ إلا عندما يتوقفَ العدوانُ ويرفعُ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة"، مؤكدا ان الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا قادم لا محالة وسيكون كبيرا وعظيما".