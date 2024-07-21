حمدان: ما يجري في غزة ولبنان هو محاولة مكشوفة لتمرير نكبة فلسطين ثانية

‎أشار عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان، في كلمة له خلال حفل تأبيني في بلدة زوطر الشرقية الى ان "ما يجري اليوم في غزة ومن استهداف لوطننا لبنان هو محاولة مكشوفة لتمرير نكبة فلسطين ثانية ولقد أكد الكنيست الإسرائيلي في قراره منذ أيام على هذا المسار العدواني عندما رفض وجود دولة فلسطينية على جزء من أراضي فلسطين. ونحن نسأل أين الذين تعهدوا إتفاقية أوسلو ومن قبلها وادي عربة وكامب ديفيد؟".

وسأل حمدان :"هل أن حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش العدو هي مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني؟ وهل يبقى من خيار غير خيار المقاومة؟ ولكن هناك من يراهن على التطبيع مع العدو الذي حوّل المستشفيات والمدارس إلى مقابر جماعية، وطالب حمدان الدولة اللبنانية بتأمين مقوّمات الصمود لأهلنا الذين باتوا هدفاً لطائرات العدو ومدفعيته وأن جميع الذين استفزتهم وعود المسؤولين بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي عليهم أن يخجلوا ويصمتوا لأنهم بحاجة إلى تأهيل لتعزيز الشعور الوطني والإنساني وأن دم أطفالنا وشهدائنا أرسى معادلة العزة والشرف الوطنية لأن من يدافع عن حدودنا الجنوبية يدافع عن كل لبنان بمن فيهم الذين استقالوا من واجباتهم من الدفاع عن لبنان".