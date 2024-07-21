المطران معوض احتفل بالقدّاس الإلهي في كنيسة مار الياس بمناسبة عيد شفيعها

إحتفل راعي أبرشية زحلة المارونيّة المطران جوزف معوض في كنيسة مار الياس الحي حوش الأمراء وبمناسبة عيد شفيعها، بالقدّاس الإلهي، وقد عاونه فيه كاهن الرعيّة الأب طوني برهوم. واستذكر معوضّ غي عظته سيرة حياة النبي إيليا "مار الياس" الذي عاش في القرن التاسع قبل الميلاد، والذي تمّ تدوين سيرة حياته في سفرَي "الملوك الأول" و"الملوك الثاني" من كتاب العهد القديم. وتطرّق معوّض أيضا إلى تحدّي النبي إيليا للملك آحاب وزوجته ايزابيل اللذين ادخلا عبادة الأوثان على مملكتهما، شارحاً موضوع الأوثان المتمثل في أيامنا هذه بالكلام الباطل وبعبداة المال، داعيا المؤمنين إلى "الإقتداء بسيرة النبي إيليّا، مهنئاً الرعية وكاهنها بالعيد المقدّس".

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