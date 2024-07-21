ميقاتي وصل الى العراق على رأس وفد وزاري

وصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى العراق في زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس الحكومة العراقية محمد شيّاع السوداني.
ويرأس ميقاتي وفدا يضم وزراء الصناعة جورج بوشيكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية والطاقة وليد فياض، سفير لبنان في العراق علي حبحاب، رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان(ايدال)مازن سويد، ونائب المدير العام لامن الدولة العميد حسن شقير.
وكان في ميقاتي في مطار بغداد الدولي نائب رئيس الوزراء ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني.
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