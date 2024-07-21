أمن الدولة: توقيف شخص شارك بعمليّة التشليح التي حصلت قرب المدينة الرياضيّة في بيروت

افادت المديرية العامة لامن الدولةفي بيان انه " في سياقٍ متّصل بتوقيف مديريّة أمن الدولة للمدعوّ (أ. ع.) الملقّب بالعاصي منذ أسبوع، وبعد التحقيق معه، أوقفت دوريّة من مديريّة بيروت الإقليميّة المدعوّ (م.ح.)، في محلّة الحيّ الغربيّ من بيروت، و الذي كانت قد أظهرت التحقيقات مع العاصي أنه شريكه، و في التحقيق الذي أُجري معه، اعترف بما نسب إليه عن مشاركته للعاصي في عمليّة التشليح التي حصلت قرب المدينة الرياضيّة في بيروت، و أُودِع القضاء المختصّ الذي أصدر بحقّه وبحقّ العاصي مذكّرتي توقيف وجاهيّتين، بجرم السلب بقوّة السلاح".

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