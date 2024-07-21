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زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب بالقرب من جواتيمالا

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قرب جواتيمالا.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال كان على بعد سبع كيلومترات جنوب غرب مدينة سان بيدرو بينولا، وعلى عمق 265,5 كيلومترًا.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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