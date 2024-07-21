شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب بالقرب من جواتيمالا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قرب جواتيمالا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال كان على بعد سبع كيلومترات جنوب غرب مدينة سان بيدرو بينولا، وعلى عمق 265,5 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.