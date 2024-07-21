اليابان تشهد مستويات قياسية من درجات الحرارة المرتفعة

ابوظبي - سيف اليزيد - من المتوقع أن تشهد اليابان اليوم الأحد مستويات قياسية من درجات الحرارة المرتفعة في أكثر من 200 موقع على مستوى البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية نقلاً عن بيانات صادرة عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه تم تسجيل درجات حرارة مرتفعة في المنطقة الممتدة من كانتو إلى أوكيناوا يوم السبت، وهو ما يمثل أيضاW بداية العطلة الصيفية للأطفال في جميع أنحاء البلاد.

وكانت مدينة شيزوكا هي الأشد حرارة في البلاد حيث سجلت 38.9 درجة مئوية، تليها مدينة فوتشو في منطقة طوكيو بـ 38 درجة مئوية.

ووصلت درجة الحرارة إلى 35.8 درجة مئوية في طوكيو، في أول يوم من الحرارة الشديدة منذ ما يقرب من أسبوعين.