ليبرمان: الفشل الاستخباري ضد حزب الله وسوريا أكبر بكثير مما كان أمام حماس

ياسر رشاد - القاهرة - صرح زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، بأن الفشل الاستخباري الإسرائيلي في التعامل مع حزب الله ولبنان وسوريا يفوق بكثير ذلك الذي حدث أمام حماس في 7 أكتوبر.

جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده ليبرمان اليوم، حيث انتقد بشدة أداء الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية في التعامل مع التهديدات الأمنية على الجبهات الشمالية.

وقال ليبرمان: "الفشل الاستخباري الذي نواجهه أمام حزب الله ولبنان وسوريا أكبر بكثير مما كان أمام حماس في 7 أكتوبر. نحن نتحدث عن تهديدات أكثر تعقيداً وخطورة تتطلب مستوى أعلى من اليقظة والتخطيط".

وأضاف ليبرمان أن هذا الفشل يعكس ضرورة إجراء تغييرات جذرية في هيكلة واستراتيجيات الأجهزة الاستخبارية لضمان استعداد أفضل لمواجهة التحديات المستقبلية.

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في شمال البلاد

أعلن الجيش الإسرائيلي عن دوي صفارات الإنذار شمالي البلاد عند الحدود اللبنانية.

وقالت مصادر محلية إن صفارات الإنذار تدوي في أفيفيم، يرؤون، دوفيف، وبرعام بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة.

وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية قصفت خلال الليل موقعين لتخزين الأسلحة لحزب الله في جنوب لبنان.

بالمقابل أعلن "حزب الله" في حصيلة عملياته أمس السبت، وجاء في بيانه: "تم استهداف تجمع لعناصر الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المنارة ‏بقذائف المدفعية واصابته إصابة مباشرة.

وإدخال ‏مستعمرة دفنا الى جدول النيران للمرة الأولى وقصفها بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏الاعتداء على المدنيين في بلدة برج الملوك، كما تم استهداف موقع زبدين بالأسلحة ‏الصاروخية.

كما شن هجوم جوي بِسرب ‌‏من المسيرات الإنقضاضية على مرابض المدفعية والصواريخ في الزاعورة، مُستهدفة أماكن تموضع ‏واستقرار ضباطها وجنودها ومنصات القبة الحديدية فيها، وأصابت ‏أهدافها بِدقة وحققت إصابات ‏مُؤكدة، كرد على اعتداء ‌‏العدو الإسرائيلي الذي طال بلدة صفد البطيخ".