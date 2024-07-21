مصرع 8 أشخاص وفقدان 30 آخرين إثر وقوع فيضانات جنوب غرب الصين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات الصينية مصرع 8 أشخاص إثر وقوع فيضانات عارمة ناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في مدينة "ياآن" التابعة لمقاطعة "سيتشوان" جنوب غرب البلاد.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم /الأحد/ أن الفيضانات التي وقعت أمس /السبت/ في قرية "شينهوا" تسببت في تضرر 1500 شخص، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهود البحث عن أكثر من 30 مفقودا.

وأشارت الشبكة الصينية إلى أن الفيضانات تسببت أيضا في تعطيل حركة المرور على نحو 60 كيلومترا من الطرق.

أوكرانيا تعلن اعتراض جميع الطائرات بدون طيار الروسية التي استهدفت كييف الليلة الماضية

أعلنت أوكرانيا اليوم /الأحد/ أنها أسقطت جميع طائرات الكاميكازي الروسية بدون طيار أثناء اقترابها من كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو - في تغريدة على تويتر - :"إن آخر إنذار بغارة جوية في كييف كان بسبب تهديد بطائرة بدون طيار".. مشيرا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين، كانت هذه على الأقل المحاولة الفعلية الخامسة على التوالي من جانب روسيا لمهاجمة العاصمة باستخدام طائرات بدون طيار".

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن المسؤول قوله "حتى هذه اللحظة، لم ترد تقارير عن الدمار أو الضحايا في كييف".

أوكرانيا: عدد قتلى الجيش الروسي يصل إلى 566 ألفا و710 جنود منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الأحد/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 566 ألفا و710 جنود منذ بدء العملية العسكرية الروسية فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1100 جندي ما بين قتيل وجريح.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8 آلاف و266 دبابة و15 ألفا و963 من المركبات المدرعة و15 ألفا و586 من النظم المدفعية و1121 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و896 من أنظمة الدفاع الجوي و2401 من صواريخ كروز و362 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2616 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و21 ألفا و36 من المركبات وخزانات الوقود و12 ألفا و402 طائرة بدون طيار".

كما أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل إجمالي 126 اشتباكًا قتاليًا على طول الخطوط الأمامية الأوكرانية، مع احتدام معظمها في محور بوكروفسك.