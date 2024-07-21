كوهين: لا يجوز وقف الحرب قبل إعادة المختطفين والقضاء على حماس

ياسر رشاد - القاهرة - صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بأنه لا يجوز وقف العمليات العسكرية الحالية قبل تحقيق عدة أهداف استراتيجية رئيسية، وهي إعادة المختطفين، والقضاء على حركة حماس، وضمان تحقيق الأمن في منطقة غلاف غزة. جاء هذا التصريح خلال مقابلة له مع وسائل الإعلام صباح اليوم.

وقال كوهين: "من غير المقبول وقف الحرب الآن. يجب أن نعيد المختطفين إلى ديارهم، ونعمل على القضاء على حماس كقوة تهدد أمننا واستقرارنا، ونسعى لتحقيق الأمن الكامل لمواطنينا في منطقة غلاف غزة."

وأكد كوهين أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بمواصلة العمليات العسكرية حتى تحقيق هذه الأهداف، مشيراً إلى أن أي تراجع في هذا الوقت سيكون بمثابة فشل في حماية المواطنين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

شتاينيتز: تقدم ملموس نحو إبرام صفقة ونحن الآن في أسبوعين مصيريين

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي ، يوفال شتاينيتز ، في حديث للإذاعة الرسمية الإسرائيلية عن تحقيق تقدم ملموس نحو إبرام صفقة هامة، مشيراً إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في هذا السياق. وقال كوهين: "نحن الآن في أسبوعين مصيريين، ونتوقع تحقيق اختراق كبير في المفاوضات الجارية".

وأضاف شتاينيتز أن الجهود الدبلوماسية والاقتصادية المكثفة التي تبذلها الحكومة تسير على قدم وساق لتحقيق هذه الصفقة، التي من شأنها تعزيز مكانة إسرائيل في المنطقة وتحقيق فوائد استراتيجية واقتصادية كبيرة.

ورفض الوزير الكشف عن تفاصيل الصفقة أو الأطراف المعنية بها، إلا أنه أكد أن هذه الصفقة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز التعاون الدولي.

معاريف: إعطاب آلية عسكرية من نوع نمر بتفجير عبوة ناسفة خلال عملية للجيش الإسرائيلي في طوباس بالضفة الغربية

أفادت صحيفة معاريف بأن آلية عسكرية من نوع نمر تابعة للجيش الإسرائيلي تعرضت للإعطاب جراء تفجير عبوة ناسفة أثناء عملية عسكرية في مدينة طوباس بالضفة الغربية. وقع الحادث صباح اليوم، وأسفر عن أضرار جسيمة للآلية، فيما لم ترد تقارير عن إصابات بين الجنود.

ووفقاً للتقارير، كانت القوات الإسرائيلية تنفذ عملية مداهمة في المدينة عندما انفجرت العبوة الناسفة، مما أدى إلى تدمير الآلية وتعطيل تقدم القوات. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير.

ليبرمان: الفشل الاستخباري ضد حزب الله ولبنان وسوريا أكبر بكثير مما كان أمام حماس في 7 أكتوبر

صرح زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، بأن الفشل الاستخباري الإسرائيلي في التعامل مع حزب الله ولبنان وسوريا يفوق بكثير ذلك الذي حدث أمام حماس في 7 أكتوبر. جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده ليبرمان اليوم، حيث انتقد بشدة أداء الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية في التعامل مع التهديدات الأمنية على الجبهات الشمالية.

وقال ليبرمان: "الفشل الاستخباري الذي نواجهه أمام حزب الله ولبنان وسوريا أكبر بكثير مما كان أمام حماس في 7 أكتوبر. نحن نتحدث عن تهديدات أكثر تعقيداً وخطورة تتطلب مستوى أعلى من اليقظة والتخطيط".

وأضاف ليبرمان أن هذا الفشل يعكس ضرورة إجراء تغييرات جذرية في هيكلة واستراتيجيات الأجهزة الاستخبارية لضمان استعداد أفضل لمواجهة التحديات المستقبلية.