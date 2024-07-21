طبيب يكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ ترامب عقب محاولة اغتياله

ياسر رشاد - القاهرة - قال روني جاكسون الطبيب السابق للمرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب إن "الرصاصة التي أطلقت عليه في محاولة اغتياله أحدثت له جرحا بعرض سنتيمترين امتد إلى السطح الغضروفي للأذن".

وأضاف روني جاكسون الطبيب السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في رسالة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إن "كانت الرصاصة على بعد أقل من ربع بوصة من دخول رأسه، وأصابت الجزء العلوي من أذنه اليمنى. وأحدث مسار الرصاصة جرحا بعرض سنتيمترين امتد إلى السطح الغضروفي لأذن ترامبكان هناك في البداية نزيف كبير، تلاه تورم ملحوظ في الأذن العلوية بأكملها. وقد اختفى التورم منذ ذلك الحين، وبدأ الجرح بالتحبيب والشفاء..و بناء على طبيعة الأوعية الدموية العالية في الأذن، لا يزال هناك نزيف متقطع يتطلب وضع ضمادة في مكانها. نظرا لطبيعة الجرح الواسعة وغير الحادة، لم تكن هناك حاجة إلى الغرز".

وأضاف جاكسون "سيخضع لمزيد من التقييمات، بما في ذلك فحص السمع الشامل حسب الحاجة".

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب لمحاولة اغتيال أثناء خطابه أمام المؤيدين في إطار حملته الانتخابية بولاية بنسلفانيا، يوم السبت الماضي.

وأسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة آخرين، إلى جانب إصابة طفيفة لترامب، نقل إلى المستشفى على إثرها.

كوهين: لا يجوز وقف الحرب قبل إعادة المختطفين والقضاء على حماس وتحقيق الأمن في غلاف غزة

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بأنه لا يجوز وقف العمليات العسكرية الحالية قبل تحقيق عدة أهداف استراتيجية رئيسية، وهي إعادة المختطفين، والقضاء على حركة حماس، وضمان تحقيق الأمن في منطقة غلاف غزة. جاء هذا التصريح خلال مقابلة له مع وسائل الإعلام صباح اليوم.

وقال كوهين: "من غير المقبول وقف الحرب الآن. يجب أن نعيد المختطفين إلى ديارهم، ونعمل على القضاء على حماس كقوة تهدد أمننا واستقرارنا، ونسعى لتحقيق الأمن الكامل لمواطنينا في منطقة غلاف غزة."

وأكد كوهين أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بمواصلة العمليات العسكرية حتى تحقيق هذه الأهداف، مشيراً إلى أن أي تراجع في هذا الوقت سيكون بمثابة فشل في حماية المواطنين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.