ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي: اجتماع نتنياهو مع الرئيس بايدن الثلاثاء وكلمته في الكونغرس الأربعاء

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الثلاثاء المقبل في واشنطن ، وفيما يلى هذا اللقاء إلقاء نتنياهو كلمة في الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين نتنياهو وبايدن مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك الأمن القومي، والتعاون الاقتصادي، والتطورات في الشرق الأوسط.

وفي بيان صادر عن مكتبه، أعرب نتنياهو عن تطلعه للقاء الرئيس بايدن ومناقشة القضايا الحيوية التي تهم البلدين. وأكد أن الكلمة التي سيلقيها في الكونغرس ستركز على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة، وكذلك التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة.

غولبر: تسريح عدد كبير من العمال لعجز السفن عن المرور للوصول إلى ايلات بسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر

أعلن الرئيس التنفيذي لميناء إيلات، جدعون غولبر، عن تسريح عدد كبير من العمال وتوقف العمل في الميناء بشكل كامل بسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر، التي أدت إلى عجز السفن عن المرور في أي اتجاه للوصول إلى الميناء. جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي عقده غولبر اليوم.

وقال غولبر: "نحن نواجه أزمة غير مسبوقة في البحر الأحمر، حيث أصبحت حركة الملاحة شبه متوقفة، مما أجبرنا على تسريح عدد كبير من العمال وتوقف العمل في الميناء كليًا. هذا الوضع له تداعيات خطيرة على الاقتصاد المحلي وعلى عائلات هؤلاء العمال."

وأضاف غولبر أن الأزمة الحالية تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لإعادة فتح الممرات البحرية وضمان سلامة حركة السفن. وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى حلول سريعة لتخفيف الأثر السلبي على الاقتصاد الإسرائيلي.

جوتيريش قلق إزاء شن غارات جوية في الحديدة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء شن غارات جوية داخل وحول ميناء الحديدة في اليمن.

ودعا جوتيريش- بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة- جميع الأطراف المعنية إلى تجنب الهجمات التي يمكن أن تلحق الضرر بالمدنيين وبالبنية التحتية المدنية.

كما أعرب الأمين العام، عن قلقه البالغ إزاء خطر حدوث مزيد من التصعيد في المنطقة، وحث مجددا جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي أكد، مساء أمس /السبت/، أن طائراته المقاتلة قصفت أهدافا عسكرية للحوثيين في منطقة ميناء الحديدة في اليمن.