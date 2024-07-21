جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ قادم من اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - تل آبيب - (د ب ا)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض صاروخ سطح- سطح تم إطلاقه من اليمن اليوم الأحد.

وقالت قوات الدفاع الإسرائيلية عبر تطبيق " تليجرام " إن نظام الدفاع الصاروخي ارو 3 أسقط المقذوف قبل عبوره إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف الجيش الاسرائيلي أنه" تم إطلاق صفارات الإنذار من الصواريخ في أعقاب احتمالية سقوط شظايا. وقد انتهت الواقعة".

وكانت إسرائيل قد أكدت أمس السبت شن هجمات جوية على مدينة الحديدة الساحلية.

وجاء الهجوم على الحديدة في أعقاب هجوم للحوثيين على " هدف مهم" في تل آبيب أمس الأول الجمعة، وصفه الحوثيون بأنه جاء انتقاما من أعمال جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.