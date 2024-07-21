رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقدم رئيس مجلس الوزراء، في برقيته، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات للرئيس، داعيا الله أن يُعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي وازدهار.

وأكد مدبولي، في برقيته، أن هذه المناسبة التاريخية ستظل دائما حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، وما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث دفاعا عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة.