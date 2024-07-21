أسعار مواد البناء اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد الخليج 365 أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39530 جنيها، بزيادة 147 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41354 جنيها، بانخفاض 46 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2185 جنيها، بزيادة 13 جنيها.