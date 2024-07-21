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سول: كوريا الشمالية تواصل إطلاق بالونات القمامة تجاه الجنوب

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محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ)

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن كوريا الشمالية قامت مجددا بإطلاق بالونات يعتقد أنها تحمل نفايات باتجاه كوريا الجنوبية، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من واقعة إطلاق مماثلة.

ونقلت يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها إن عددا من البالونات، حلقت عبر الحدود حول سول والإقليم الواقع حولها . ونصحت الهيئة المواطنين بعدم لمس هذه الأجسام، لكن الإبلاغ عنها لسلطات الجيش أو الشرطة القريبة.

تأتي تصرفات كوريا الشمالية في إطلاق بالونات، ردا على أنشطة مماثلة من قبل مجموعات كورية جنوبية، ترسل مرارا آلاف المنشورات ومواد دعائية أخرى، عبر الحدود، في صورة بالونات غاز ضخمة.

وفي المنشورات، تنتقد المجموعات الكورية الجنوبية القيادة الاستبدادية للدولة المجاورة المنغلقة. وتعتبر الأنشطة الدعائية التي يقوم بها نشطاء كوريون جنوبيون، مثيرة للجدل في كوريا الجنوبية.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أمس الأول الجمعة أنها ستواصل بث الدعاية بمكبرات الصوت وحذرت من اتخاذ "إجراءات أقوى"، مثل توسيعها إلى حملة بالحجم الكامل في حالة حدوث استفزازات إضافية.

وتعترض كوريا الشمالية على حملات الدعاية بمكبرات الصوت، وكذلك المنشورات المضادة لبيونج يانج، خشية أن يشكل تدفق المعلومات القادمة من الخارج تهديدا لنظام كيم جونج أون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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