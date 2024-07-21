الراتب يتخطى 22 ألف جنيه.. بدء اختبارات العمل نجار مسلح بالإمارات -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، بدء اختبارات للمُتقدمين على فرص عمل للمصريين بدولة الإمارات العربية المُتحدة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب المصري بالخارج، تنسيقًا مع مكاتب التمثيل العمالي في عدد من الدول العربية والأوروبية.

وبدأت عملية الاختبارات على مهنة نجار مُسلح، حسب بيان وزارة العمل اليوم الأحد، داخل مركز تدريب مهني بولاق الدكرور بالجيزة، بحضور مُمثل عن الجانب الإماراتي؛ بهدف مُتابعة تلك الاختبارات وتحديد مستوى المهارة لهؤلاء المُتقدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة.

وكانت الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، قد تواصلت، هاتفيًّا، مع الشباب الذين تقدموا ببياناتهم في قاعدة البيانات التي تدشنها الوزارة، بشأن الشباب الراغب في العمل بالخارج، وجرى تحديد مواعيد الاختبارات.

وأوضحت الوزارة أن تلك الفُرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز، رئيس المكتب، قائلةً إن الراتب يصل إلى 1700 درهم إماراتي، وإن مُدة العمل 8 ساعات يوميًّا، وهناك ساعات إضافية طبقاً للإنتاجية، مع توفير مبيت مُكيف للعمال ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وكذلك تأمين طبي.