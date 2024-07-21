العظمى في الظل تصل لـ 44 درجة.. طقس شديد الحرارة اليوم على جميع المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة والظواهر الجوية على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، الأحد، إن الطقس اليوم يشهد استمرار الموجة شديدة الحرارة، لتكون الأجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أنه بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة في الظل اليوم فهي كما يلي:

- تتراوح بين (38 -39) درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

- تتراوح بين (35 -36) درجة على المناطق الساحلية.

- تسجل على مناطق الجنوب (41 -44) درجة.

كما توجد شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء.