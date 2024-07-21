فيديو- وزير الدفاع يلتقي بعدد من رجال القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار خطة اللقاءات الميدانية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة.

وألقى اللواء أح هشام حسنى قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة أكد خلالها حرص رجال المنطقة على الارتقاء بالمستوى المهاري والبدني بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية ليكونوا دائما في أعلى درجات اليقظة والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل إليهم، بالإضافة إلى مشاركتهم في دعم المجتمع المدني وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصري بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لكلاً من رجال المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية، مؤكداً على ضرورةأن يكون رجال القوات المسلحة على دراية تامه بكل ما يدور حولهم من أحداث، وأشار إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وأضاف أن القوات المسلحة هى درع الشعب المصري الواقي وسيفه ضد كل من تسول له نفسه المساس بقدسية الوطن وسلامة أراضيه، مشددا على أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تتوانى عن تقديم الدعم المستمر لجميع وحدات وتشكيلات القوات المسلحة لتكون دائماً في أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي.

وفى سياق متصل قام القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية داخل القوات البحرية استمع خلالها لشرح من الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية عن الوحدات البحرية التى انضمت حديثا، والوحدات التى يتم تصنيعها بالإمكانيات الذاتية في الترسانة البحرية و"بأيادي مصرية" وتعد إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات وقدرات القوات البحرية وتسهم في تحقيق السيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط.