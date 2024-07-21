شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة حياة كريمة لعلاج الأسنان بالوراق تقدم خدماتها على مدار 3 سنوات بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مبادرة حياة كريمة جهودها من أجل توفير الخدمة الصحية لكل المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، فقد أطلقت المبادرة خدمة القوافل الطبية المتنقلة، التي تخدم كافة المناطق والأحياء، ودشنت المبادرة قافلة بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، للكشف عن الأسنان وأمراض الفم، لأهالي المنطقة مع توفير خدمة الكشف وصرف العلاج بالمجان، وتحويل الحالات الطبية، إلى المستشفيات الحكومية لمتابعة الحالة الصحية للمريض.

وأنطلقت العيادة الصحية المتنقلة لعلاج الأسنان بمنطقة الوراق منذ 3 سنوات، ونجحت في تقديم الخدمة الصحية للمرضي على مدار الساعة بالمجان، من خلال الاستعانة بكبرى الاستشاريين في أمراض الفم والأسنان.