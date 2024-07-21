شكرا لقرائتكم خبر عن أنت الحياة.. حياة كريمة تواصل دعم قرى بنى سويف بمشاريع متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في تنمية القرى والمراكز بالمحافظات، وبناء الإنسان المصري وتوفير حياة لائقة للمواطنين، حيث أطلقت عددا من القوافل لتقديم الخدمات والرعاية الطبية لكل الفئات الأكثر احتياجًا، ومن بين مبادرات مؤسسة حياة كريمة، مبادرة "أنت الحياة"، والتي أُطلقت منذ عامين، بهدف التوعية، لتواصل أنشطتها على مدار الشهور الماضية.

وتواصل المبادرة أنشطتها، فعلى مدار 3 أيام، قدمت خدماتها للفئات الأولى بالرعاية في مركز ناصر بمحافظة بني سويف، حيث استقبلت المبادرة، حالات تحتاج إلى خدمة طبية أو حالات إنسانية سواء كانت غارمين أو امرأة معيلة، أو مواطنين يحتاجون إلى مشروعات تمكين اقتصادي.

كما أطلقت المبادرة، قافلة طبية تضم 8 تخصصات مختلفة، وقدمت الخدمة والمساعدة لأكثر من 4 آلاف مواطن.

وتستهدف مؤسسة حياة كريمة، من مبادرة «أنت الحياة» التي أطلقتها في أغسطس 2022، توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن، اجتماعيا وصحيا ونفسيا ودينيا.