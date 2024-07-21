نتنياهو أعلن أنه سيلتقي بايدن الثلاثاء خلال زيارته الى أميركا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في بيان صحافي، إنه سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي كلمة في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ بالكونجرس، الأربعاء المقبل.

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