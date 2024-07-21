الخورأسقف فرنجية تراس قداسا في كنيسة القديس شربل في إهدن

ترأس الخورأسقف اسطفان فرنجية، قداس في كنيسة القديس شربل الجديدة في إهدن، لمناسبة الإحتفالات بعيد القديس شربل والذكرى السنوية الأولى لتدشين الكنيسة.

واشار فرنجية في عظته، الى ان "هذا المثل اليوم في الإنجيل مثل زؤان الحقل الذي يمثل الشرير بالعالم، بمعنى أن الزؤان يعني الناس البعيدة عن الله. مضيفا ان "المهم في الحياة المسيحية المحبة والرحمة"، لافتا الى ان "المسيحية ليست احتفالات دينية وصليبا وتاجا وبخورا، المسيحية محبة وتعامل خارج الكنيسة على مثال الرسل. مار بولس يقول: "الويل لي إن لم أبشر" لذلك نحن مدعوون اليوم ان نبشر بالمسيح".

واضاف "إذا أردنا أن نفتخر، فلنفتخر بحبنا للغير وبمعاملة أخينا بالرحمة، كم هي كثيرة خلافات الأخوة مع بعضها البعض وكثيرة خلافات الأولاد مع أهلهم، فأقول لكم عيشوا المحبة، مار شربل بصمته أصبح قديسا، هو الذي عاش الحب وترك كل شيء ليكون مع الله... علينا أن نكون على مثاله ساعين دوما للقداسة".

في سياق منفصل، دعا فرنجية الجميع إلى "المشاركة في تطويب البطريرك اسطفان الدويهي الإهدني في بكركي واهدن من خلال التسجيل على المنصة"، معتبرا أن "التطويب عرس والعريس هو البطريرك الدويهي"، مؤكدا أن "أهالي إهدن عليهم المشاركة في الإحتفالات".