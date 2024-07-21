خارجية سوريا دانت الاعتداء الاسرائيلي على منشأة مدنية في اليمن

دانت وزارة الخارجية السورية، "الاعتداء الاسرائيلي على اليمن"، معتبرة ان "كيان الاحتلال الإسرائيلي صعد أمس من اعتداءاته السافرة، بالمنطقة باستهداف منشآت مدنية في اليمن الشقيق سقط من جرائها، عدد من الشهداء والجرحى".

واضافت: "إن سوريا تُدين بشدة هذا الاعتداء الآثم وتعرب عن تضامنها مع الشعب اليمني، وتعتبر هذه الأعمال الإجرامية الإسرائيلية دليلاً على حالة الإفلاس واليأس التي وصل إليها هذا الكيان بعد 9 أشهر من القتل والتدمير وحرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين".