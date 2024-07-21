سلطات كوريا الشمالية أطلقت بالونات جديدة تحمل نفايات باتجاه كوريا الجنوبية

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن "كوريا الشمالية أطلقت بالونات جديدة تحمل نفايات باتجاه كوريا الجنوبية"، موضحة أن "البالونات تبدو وكأنها تتجه نحو الجزء الشمالي من إقليم غيونغغي المحيط بالعاصمة سيئول". ونصح الجيش الكوري الجنوبي المواطنين بـ"عدم لمس هذه الأجسام وإبلاغ السلطات العسكرية أو الشرطة القريبة منها". ومنذ شهر أيار الماضي، قامت كوريا الشمالية بإطلاق آلاف البالونات التي ألصقت بها أكياس قمامة، الأمر الذي أصبح مصدرا جديدا للتوتر بين الكوريتين.

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