كشفت صحية "معاريف" عن الرئيس التنفيذي لميناء إيلات، عن "تسريح عدد كبير من العمال بسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر"، مشيرة الى "توقف العمل كليا، لعجز السفن عن المرور في أي اتجاه للوصول إلى الميناء".
وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس إدارة ومالك ميناء إيلات، آفي هورميرو، "رسالة تحذير لوزيرة المواصلات الإسرائيلية يطلب فيها تدخل حكومة بنيامين نتانياهو، لإنقاذ الميناء ماليا، بسبب توقف حركة الملاحة في الميناء".
ونتج عن هجمات جماعة الحوثي على سفن عابرة للبحر الأحمر، توقف حركة السفن المغادرة والقادمة من وإلى الميناء الواقع جنوبي إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر "معاريف" عن الرئيس التنفيذي لميناء إيلات: توقف العمل كليا لعجز السفن عن المرور بأي اتجاه للوصول إلى الميناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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