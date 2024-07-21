فايننشال تايمز: حملة ترمب جمعت أموالا في الربع الثاني أكثر من حملة بايدن

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن "حملة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترمب جمعت أموالا في الربع الثاني أكثر من حملة الرئيس الحالي جو بايدن". واوضحت أن "إدانة ترمب أمام محكمة أميركية مثلت تحولا في زيادة الدعم المالي لحملته وتوحيد الحزب الجمهوري".

وتتصاعد الضغوط على بايدن للتنحي عن السباق الرئاسي في مواجهة ترمب، بعد تراجع حظوظه باستطلاعات الرأي.

فبينما أعلنت مديرة حملة بايدن الانتخابية، أنه باقٍ "بالتأكيد في السباق"، اتّسعت لائحة كبار الديمقراطيين الداعين لانسحابه، ومعها التكهنات حول لائحة المرشحين لتعويضه.

واشارت مديرة حملة بايدن، جين أومالي ديلون لقناة "إم إس إن بي سي"، الى أن "جو بايدن أكثر تصميماً من أي وقت مضى على التغلب على دونالد ترمب". وأضافت: "الرئيس هو قائد حملتنا والبلاد". ومع ذلك، أقرت مديرة الحملة بأن الأسابيع الماضية كانت صعبة بالنسبة لفريق الحملة.

ولفتت الى ان طشهدنا دون شك بعض التراجع في الدعم، لكنها حركة محدودة".