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"ويز إير" للطيران تعتزم خفض أسعار الرحلات الجوية بين بريطانيا والشرق الأوسط

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د ب أ- لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قالت شركة "ويز إير" للطيران إنه من المرجح خفض أسعار الرحلات الجوية بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط إلى ربع المستويات الحالية، بمجرد أن تتسلم الشركة طائرات جديدة.
وتوقعت ماريون جيفروي، المدير الإداري لشركة (ويز إير) للطيران في المملكة المتحدة، أن طائرات إيرباص من طراز "إيه 321 إكس إل آر" سوف تحدث "ثورة" في السفر الجوي من منظور التكلفة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
ويعني تحسين سعة الوقود للطائرات الجديدة أنها ستتمتع بمدى أقصى من الطيران يصل إلى 11 ساعة وأنها ستستهلك وقودا أقل بنسبة تصل إلى 30% لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، بحسب شركة إيرباص.
وطلبت (ويز إير) شراء 47 طائرة، وتتوقع أن تبدأ في استلامها بحلول فبراير 2025.

خطوط طيران جديدة

وقالت جيفروي، إنها تأمل أن تسمح الطائرات الجديدة لشركة (ويز إير) للطيران بإطلاق خطوط طيران جديدة بين المملكة المتحدة ودول الشرق الأوسط التي تخدمها الشركة بالفعل، مثل المملكة العربية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
وأضافت جيفروي، لوكالة أنباء وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "سنتطلع إلى ربط المملكة المتحدة بمنطقة والشرق الأوسط، حيث لدينا علامة تجارية قوية بالفعل.
وقالت: "هذه منطقة مهمة جدا بالنسبة لنا، من المملكة المتحدة ستكون هذه بالتأكيد شبكة محتملة سنستكشفها، لأنه من المنطقي جدا أن نربط الأماكن حيث لدينا علامة تجارية وعملاء."
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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