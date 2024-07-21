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شكرا لقرائتكم خبر عن "ويز إير" للطيران تعتزم خفض أسعار الرحلات الجوية بين بريطانيا والشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت شركة "ويز إير" للطيران إنه من المرجح خفض أسعار الرحلات الجوية بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط إلى ربع المستويات الحالية، بمجرد أن تتسلم الشركة طائرات جديدة.
وتوقعت ماريون جيفروي، المدير الإداري لشركة (ويز إير) للطيران في المملكة المتحدة، أن طائرات إيرباص من طراز "إيه 321 إكس إل آر" سوف تحدث "ثورة" في السفر الجوي من منظور التكلفة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
ويعني تحسين سعة الوقود للطائرات الجديدة أنها ستتمتع بمدى أقصى من الطيران يصل إلى 11 ساعة وأنها ستستهلك وقودا أقل بنسبة تصل إلى 30% لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، بحسب شركة إيرباص.
وطلبت (ويز إير) شراء 47 طائرة، وتتوقع أن تبدأ في استلامها بحلول فبراير 2025.
وأضافت جيفروي، لوكالة أنباء وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "سنتطلع إلى ربط المملكة المتحدة بمنطقة مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، حيث لدينا علامة تجارية قوية بالفعل.
وقالت: "هذه منطقة مهمة جدا بالنسبة لنا، من المملكة المتحدة ستكون هذه بالتأكيد شبكة محتملة سنستكشفها، لأنه من المنطقي جدا أن نربط الأماكن حيث لدينا علامة تجارية وعملاء."
وتوقعت ماريون جيفروي، المدير الإداري لشركة (ويز إير) للطيران في المملكة المتحدة، أن طائرات إيرباص من طراز "إيه 321 إكس إل آر" سوف تحدث "ثورة" في السفر الجوي من منظور التكلفة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
ويعني تحسين سعة الوقود للطائرات الجديدة أنها ستتمتع بمدى أقصى من الطيران يصل إلى 11 ساعة وأنها ستستهلك وقودا أقل بنسبة تصل إلى 30% لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، بحسب شركة إيرباص.
وطلبت (ويز إير) شراء 47 طائرة، وتتوقع أن تبدأ في استلامها بحلول فبراير 2025.
خطوط طيران جديدةوقالت جيفروي، إنها تأمل أن تسمح الطائرات الجديدة لشركة (ويز إير) للطيران بإطلاق خطوط طيران جديدة بين المملكة المتحدة ودول الشرق الأوسط التي تخدمها الشركة بالفعل، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
وأضافت جيفروي، لوكالة أنباء وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "سنتطلع إلى ربط المملكة المتحدة بمنطقة مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، حيث لدينا علامة تجارية قوية بالفعل.
وقالت: "هذه منطقة مهمة جدا بالنسبة لنا، من المملكة المتحدة ستكون هذه بالتأكيد شبكة محتملة سنستكشفها، لأنه من المنطقي جدا أن نربط الأماكن حيث لدينا علامة تجارية وعملاء."