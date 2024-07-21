شكرا لقرائتكم خبر عن "ويز إير" للطيران تعتزم خفض أسعار الرحلات الجوية بين بريطانيا والشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية