الصين تخصص 36.62 مليون دولار لأعمال الإغاثة من الكوارث

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الصين تخصيص 260 مليون يوان "36.62 مليون دولار أميركي" لدعم الحكومات المحلية في جهود الإغاثة من الكوارث.

وذكرت وزارة المالية، أنه سيتم توزيع الأموال على جيانغسو وشاندونغ وخنان وتشونغتشينغ وسيتشوان وشنشي لتعزيز أعمال الاستجابة للطوارئ، مثل البحث والإنقاذ ونقل وإعادة توطين المتضررين من الكوارث، والوقاية من الأخطار الخفية والكوارث الثانوية، وإصلاح المنازل المتضررة.

وتسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية وتدفقات طينية في أجزاء كثيرة من الصين، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور وإجبار الناس على الإخلاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الأمطار الغزيرة والأعاصير تتسبب خلال ذروة موسم الفيضانات من أواخر يوليو إلى أوائل أغسطس بالصين، في ارتفاع منسوب المياه، مما يشكل تهديداً كبيراً للمجتمعات المحلية على طول الأنهار وبالقرب من البحيرات وعلى السواحل.

وتشير التوقعات إلى أن جميع أحواض الأنهار السبعة الرئيسية في الصين قد تتعرض للفيضانات خلال الفترة المشار إليها، ومن المحتمل أيضا رؤية تحرك الأعاصير باتجاه الشمال إلى مناطق داخلية، مصحوبة بتكرار متزايد للظواهر الجوية الشديدة والمتطرفة.

وأسفر انهيار جسر على طريق سريع بسبب الأمطار الغزيرة في مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين مساء "الجمعة" الماضية عن مقتل 12 شخصاً وفقدان 31 آخرين.

وفي مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، ظل أكثر من 30 شخصاً في عداد المفقودين بعد أن ضربت فيضانات مفاجئة قرية في مدينة ياآن.