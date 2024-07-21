الهلال الأحمر: إصابة متضامنين أمريكيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب في قرية قصرة بنابلس

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة متضامنين أمريكيين بجروح إثر اعتداء مجموعة من المستوطنين عليهم بالضرب في قرية قصرة بمحافظة نابلس. وقع الحادث صباح اليوم، حيث كان المتضامنون يشاركون في نشاط تضامني مع الأهالي.

وذكر الهلال الأحمر في بيان له أن طواقمه الطبية هرعت إلى مكان الحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأشار البيان إلى أن الإصابات تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، وأن المتضامنين يعانون من كدمات وجروح نتيجة الاعتداء.

وقال شهود عيان إن المستوطنين هاجموا المتضامنين بشكل مفاجئ، مستخدمين العصي والحجارة، مما أدى إلى إصابة العديد منهم. وأضافوا أن الأهالي حاولوا التصدي للمستوطنين وتقديم المساعدة للمتضامنين المصابين.

وأعرب الهلال الأحمر الفلسطيني عن قلقه البالغ إزاء تزايد الهجمات من قبل المستوطنين على المدنيين والمتضامنين الأجانب في المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات وحماية المدنيين.

غولبر: توقف العمل كلياً لعجز السفن عن المرور في أي اتجاه للوصول إلى الميناء

أفاد الرئيس التنفيذي لميناء إيلات، جدعون غولبر، في تصريح لصحيفة معاريف، بأن العمل في الميناء توقف تماماً بسبب عجز السفن عن المرور في أي اتجاه للوصول إلى الميناء. وذكر غولبر أن هذه الأزمة تسببت في شلل كامل للحركة الملاحية في الميناء، مما أثر بشكل كبير على الأنشطة التجارية والاقتصادية.

وقال غولبر: "الوضع الحالي غير مسبوق. السفن غير قادرة على الوصول إلى الميناء من أي اتجاه، مما أدى إلى توقف كامل للعمل. نحن نواجه تحديات هائلة تتطلب حلاً عاجلاً لتجنب المزيد من الخسائر الاقتصادية."

وأضاف أن الجهود جارية بالتعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة، مشيراً إلى أن تعطيل العمل في الميناء يضر بشكل مباشر بالاقتصاد المحلي والوطني.

تاس عن الدفاع الروسية: مقاتلات ميغ 29 وميغ 31 منعت قاذفتين أمريكيتين من طراز بي-52 من انتهاك مجالنا الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عبر وكالة تاس، أن مقاتلاتها من طراز ميغ 29 وميغ 31 تمكنت من منع قاذفتين أمريكيتين من طراز بي-52 من انتهاك المجال الجوي الروسي. وأوضحت الوزارة في بيانها أن الحادث وقع صباح اليوم، عندما اقتربت القاذفتان الأمريكيتان من الحدود الروسية في منطقة بحر البلطيق.

وجاء في البيان: "رصدت قوات الدفاع الجوي الروسية قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز بي-52 تقتربان من المجال الجوي الروسي. وعلى الفور، أقلعت مقاتلات ميغ 29 وميغ 31 لاعتراضهما ومنعهما من انتهاك المجال الجوي".

وأضاف البيان أن المقاتلات الروسية نجحت في تنفيذ مهمتها، حيث تراجعت القاذفتان الأمريكيتان بعد اقتراب المقاتلات الروسية منهما. وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار الالتزام بحماية السيادة الجوية الروسية ومنع أي انتهاكات.

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم /الأحد/ باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.