رويترز: ارتفاع عدد الضحايا جراء الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة باليمن إلى 6 قتلى و80 مصاباً

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر طبية يمنية لوكالة رويترز بارتفاع عدد الضحايا جراء الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة في اليمن إلى 6 قتلى و80 مصاباً. وقعت الضربات مساء أمس، مستهدفة مواقع متعددة في المدينة الساحلية.

وذكرت المصادر أن الضربات تسببت في دمار واسع في المباني السكنية والميناء ، وأدت إلى إصابة عدد كبير بجروح متفاوتة الخطورة. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وقالت المصادر الطبية إن الوضع في المستشفيات حرج نظراً للأعداد الكبيرة من المصابين والحاجة الملحة للإمدادات الطبية. وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية تقديم الدعم العاجل للمساعدة في التعامل مع هذه الكارثة.

تاس عن الدفاع الروسية: مقاتلات ميغ 29 وميغ 31 منعت قاذفتين أمريكيتين من طراز بي-52 من انتهاك مجالنا الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عبر وكالة تاس، أن مقاتلاتها من طراز ميغ 29 وميغ 31 تمكنت من منع قاذفتين أمريكيتين من طراز بي-52 من انتهاك المجال الجوي الروسي. وأوضحت الوزارة في بيانها أن الحادث وقع صباح اليوم، عندما اقتربت القاذفتان الأمريكيتان من الحدود الروسية في منطقة بحر البلطيق.

وجاء في البيان: "رصدت قوات الدفاع الجوي الروسية قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز بي-52 تقتربان من المجال الجوي الروسي. وعلى الفور، أقلعت مقاتلات ميغ 29 وميغ 31 لاعتراضهما ومنعهما من انتهاك المجال الجوي".

وأضاف البيان أن المقاتلات الروسية نجحت في تنفيذ مهمتها، حيث تراجعت القاذفتان الأمريكيتان بعد اقتراب المقاتلات الروسية منهما. وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار الالتزام بحماية السيادة الجوية الروسية ومنع أي انتهاكات.

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم /الأحد/ باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.