بن غفير: مشروع قانون بالكنيست يمنح الحصانة من التحقيق الجنائي لأي جندي أو مواطن خرج للقتال في 7 أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن تقديم مشروع قانون جديد بالكنيست يمنح الحصانة من التحقيق الجنائي لأي جندي أو مواطن شارك في القتال يوم 7 أكتوبر. جاء هذا الإعلان خلال جلسة خاصة عقدها الكنيست لمناقشة الإجراءات القانونية المتعلقة بالأحداث الأمنية الأخيرة.

وقال بن غفير في تصريحاته: "قدمنا مشروع قانون يهدف إلى حماية الجنود والمواطنين الذين دافعوا عن الوطن في 7 أكتوبر. هؤلاء الأفراد يجب أن يحصلوا على الحصانة الكاملة من أي تحقيقات جنائية تتعلق بتصرفاتهم خلال تلك الفترة الحرجة."

وأضاف بن غفير أن هذا القانون يأتي تقديراً للجهود والتضحيات التي قدمها الجنود والمواطنون في مواجهة التهديدات الأمنية، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بدعم ومساندة من يقومون بواجبهم الوطني في الدفاع عن البلاد.

سموتريتش .. معاقبة مسؤول منتخب ووزير كبير ضربة قاتلة للسيادة الإسرائيلية

صرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن بحث البيت الأبيض لفرض عقوبات عليه يمثل ضربة قاتلة للسيادة الإسرائيلية. جاء هذا التصريح في أعقاب تقارير إعلامية تفيد بأن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على سموتريتش بسبب سياساته ومواقفه المثيرة للجدل.

وقال سموتريتش في بيان رسمي: "معاقبة مسؤول منتخب ووزير كبير في الحكومة الإسرائيلية تعتبر تدخلاً غير مقبول في شؤوننا الداخلية وضربة قاتلة لسيادتنا الوطنية. إسرائيل دولة ذات سيادة، ولا نقبل أن تُملَى علينا سياساتنا من الخارج."

وأضاف سموتريتش أن هذه الخطوة المحتملة من قبل الولايات المتحدة ستؤثر سلباً على العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية الحوار والتعاون بدلاً من العقوبات والتدخلات.

باكستان تدين بشدة الهجوم على قنصليتها في فرانكفورت بألمانيا

أدانت باكستان /اليوم الأحد/ بشدة الهجوم الذي شنته أمس عصابة من المتطرفين على قنصليتها في فرانكفورت بألمانيا، مما عرض حياة موظفيها للخطر.

وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان بأن الحكومة تنقل احتجاجها الشديد إلى نظيرتها الألمانية ، وتحثها على اتخاذ تدابير فورية للوفاء بمسؤولياتها بموجب اتفاقيات فيينا وضمان أمن البعثات الدبلوماسية الباكستانية وموظفيها في ألمانيا.

ودعت باكستان ، السلطات الألمانية إلى اتخاذ إجراءات فورية لاعتقال ومحاكمة المتورطين في حادثة الأمس ومحاسبة المسؤولين عن الثغرات الأمنية.

وكانت عدة تقارير قد أفادت بأن مجموعة من الأشخاص هاجموا القنصلية الباكستانية في فرانكفورت بألمانيا حيث رشقت المبنى بالحجارة وأزالت العلم من فوقها.